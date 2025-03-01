أجندة مباريات الزمالك في شهر مارس - 4 مباريات ربما تصبح 6 في 3 مسابقات

يخوض الزمالك 4 مباريات وربما يرتفع العدد لـ 6 في شهر مارس 2025 ضمن 3 مسابقات مختلفة وهي الدوري المصري وكأس عاصمة مصر وكأس مصر.

ووصل الدوري المصري للجولة الأخيرة من المرحلة الأولى، فيما تتواصل مباريات مرحلة المجموعات لـ كأس عاصمة مصر، بالإضافة لـ كأس مصر.

وسيخوض الزمالك مواجهاتي ستيلنبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية في شهر أبريل المقبل.

وإليكم أجندة مباريات الزمالك في شهر مارس

4 مارس – إنبي × الزمالك – التاسعة مساءً – الدوري المصري - استاد المقاولون العرب

7 مارس – الزمالك × مودرن سبورت – التاسعة والنصف مساءً – كأس مصر - استاد القاهرة

14 مارس – الزمالك × سموحة – التاسعة والنصف مساءً – كأس مصر (حال فوز الزمالك على مودرن سبورت) - استاد القاهرة

19 مارس – الزمالك × الجونة – التاسعة مساءً - كأس عاصمة مصر - استاد القاهرة

24 مارس – بتروجت × الزمالك – التاسعة مساءً – كأس عاصمة مصر - استاد الكلية الحربية

28 مارس - الزمالك × ... - التاسعة والنصف مساءً - كأس مصر (حال وصول الزمالك للمربع الذهبي)

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وحصل الزمالك على راحة في الجولة الأولى من كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) وبذلك سيبدأ مشواره في الشهر الجاري.