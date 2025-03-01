بايرن: كيميتش؟ لا أحد فوق النادي

شدد ماكس إبيرل المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ ألا يوجد أي لاعب فوق النادي.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريق حاليا على أن ينضم له مجانا الموسم المقبل.

وقال إبيرل لصحيفة بيلد: "أتحدث بشكل عام، لا أحد فوق النادي، إذا قرر أي لاعب بشكل مختلف عن بايرن بالتالي سيكون قراره غير مطابق لنا".

وأضاف "بايرن ميونيخ من سيبقى وسيستمر".

وأتم "نحن لسنا في هذه المرحلة مع جوشوا كيميتش".

وأرجعت سكاي سبورت في وقت سابق أن سبب تردد كيميتش في تمديد تعاقده مع بايرن ميونيخ إلى تلقيه عرضين رسميين أحدهما من الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى اقتراب كيميتش من تجديد تعاقده مع بايرن حتى عام 2028 وراتب إجمالي يتراوح بين 20 و22 مليون يورو سنويا، قبل أن تتوقف المفاوضات ويبلغ بايرن ميونيخ كيميتش في بداية الأسبوع أن العرض الذي تلقاه من النادي لم يعد ساريا.

وأوضحت سكاي سبورت: "كيميتش يدرس الآن العرضين ويفكر فيهما، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تردده بشأن الالتزام باتفاق مع بايرن ميوينخ".

وأضافت سكاي: "كيميتش أبلغ ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ وكريستوف فرويند المدير الرياضي أنه تلقى عروضًا من أندية أخرى لأول مرة".

وأشارت سكاي إلى غضب واندهاش مسؤولي بايرن من كيميتش لعدم قبوله العرض بعد.

تقارير ألمانيا ذكرت أن مسؤولي بايرن ميونيخ لن يحسنوا العقد المقدم لـ كيميتش، ومستعدون للسماح له بالرحيل مجانا في الصيف.

وارتبط جوشوا كيميتش بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وجدد جمال موسيالا وألفونسو ديفيز تعاقدهما مع الفريق البافاري حتى عام 2030، ، فيما جدد مانويل نوير تعاقده حتى صيف 2026.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.