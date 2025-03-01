بايرن: كيميتش؟ لا أحد فوق النادي

السبت، 01 مارس 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

احتفال يوشوا كيميتش بهدفه ضد أرسنال

شدد ماكس إبيرل المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ ألا يوجد أي لاعب فوق النادي.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريق حاليا على أن ينضم له مجانا الموسم المقبل.

وقال إبيرل لصحيفة بيلد: "أتحدث بشكل عام، لا أحد فوق النادي، إذا قرر أي لاعب بشكل مختلف عن بايرن بالتالي سيكون قراره غير مطابق لنا".

أخبار متعلقة:
احتفالا بـ 125 عاما على التأسيس.. بايرن ميونيخ ينتصر على شتوتجارت بثلاثية سكاي: عرضان رسميان لـ كيميتش أحدهما من أرسنال.. وغضب مسؤولي بايرن ميونيخ يبقى الوضع كما هو عليه.. ليفركوزن يتعادل سلبيا مع بايرن ميونيخ أبطال أوروبا – انتصار بايرن ميونيخ وبنفيكا في ذهاب الملحق.. وتعثر ميلان وأتالانتا

وأضاف "بايرن ميونيخ من سيبقى وسيستمر".

وأتم "نحن لسنا في هذه المرحلة مع جوشوا كيميتش".

وأرجعت سكاي سبورت في وقت سابق أن سبب تردد كيميتش في تمديد تعاقده مع بايرن ميونيخ إلى تلقيه عرضين رسميين أحدهما من الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى اقتراب كيميتش من تجديد تعاقده مع بايرن حتى عام 2028 وراتب إجمالي يتراوح بين 20 و22 مليون يورو سنويا، قبل أن تتوقف المفاوضات ويبلغ بايرن ميونيخ كيميتش في بداية الأسبوع أن العرض الذي تلقاه من النادي لم يعد ساريا.

وأوضحت سكاي سبورت: "كيميتش يدرس الآن العرضين ويفكر فيهما، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تردده بشأن الالتزام باتفاق مع بايرن ميوينخ".

وأضافت سكاي: "كيميتش أبلغ ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ وكريستوف فرويند المدير الرياضي أنه تلقى عروضًا من أندية أخرى لأول مرة".

وأشارت سكاي إلى غضب واندهاش مسؤولي بايرن من كيميتش لعدم قبوله العرض بعد.

تقارير ألمانيا ذكرت أن مسؤولي بايرن ميونيخ لن يحسنوا العقد المقدم لـ كيميتش، ومستعدون للسماح له بالرحيل مجانا في الصيف.

وارتبط جوشوا كيميتش بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وجدد جمال موسيالا وألفونسو ديفيز تعاقدهما مع الفريق البافاري حتى عام 2030، ، فيما جدد مانويل نوير تعاقده حتى صيف 2026.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

جوشوا كيميتش بايرن ميونيخ الدوري الألماني
نرشح لكم
جوارديولا: لا أحد يعلم أين سيكون دي بروين الموسم المقبل إيسكو: أعتذر عن احتفالي ضد ريال مدريد ليفركوزن يكتسح فرانكفورت برباعية.. ودورتموند ينتصر على سان باولي في +90.. كوكا يسجل هدف الفوز القاتل لـ لوهافر ضد لانس ويعيد رقما غائبا من 1960 سجل واحتفل.. إيسكو يؤمن صدارة برشلونة في فوز بيتيس على ريال مدريد كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي ينهي مغامرة بليموث بثلاثية في غياب مرموش "خسارته لا تعوض".. وفاة لاعب يوفنتوس السابق بعد صراع ضد السرطان بعد هدف كونيا وطرده.. بورنموث إلى ربع نهائي كأس الاتحاد بالفوز على وولفرهامبتون
أخر الأخبار
جوارديولا: لا أحد يعلم أين سيكون دي بروين الموسم المقبل 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيسكو: أعتذر عن احتفالي ضد ريال مدريد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يناقش عرضا لمواجهة الأهلي وديا في العراق 27 دقيقة | الدوري المصري
ليفركوزن يكتسح فرانكفورت برباعية.. ودورتموند ينتصر على سان باولي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
في +90.. كوكا يسجل هدف الفوز القاتل لـ لوهافر ضد لانس ويعيد رقما غائبا من 1960 58 دقيقة | المحترفون
سجل واحتفل.. إيسكو يؤمن صدارة برشلونة في فوز بيتيس على ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي ينهي مغامرة بليموث بثلاثية في غياب مرموش ساعة | الدوري الإنجليزي
"خسارته لا تعوض".. وفاة لاعب يوفنتوس السابق بعد صراع ضد السرطان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الثالث.. صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول