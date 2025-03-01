أجندة مباريات الأهلي في شهر مارس - مباراتان أمام نفس الفريق

يخوض الأهلي مباراتين فقط تم تحديدهما مسبقا في شهر مارس 2025 لمسابقتي الدوري المصري وكأس عاصمة مصر.

ووصل الدوري المصري للجولة الأخيرة من المرحلة الأولى، فيما تتواصل مباريات مرحلة المجموعات لـ كأس عاصمة مصر.

وسيخوض الأهلي مواجهاتي الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا في شهر أبريل المقبل.

ويغيب الأهلي عن كأس مصر نظرا لاعتذاره عن عدم استكمال النسخة الماضية، وهو ما يقلل عدد مبارياته.

وإليكم أجندة مباريات الأهلي في شهر مارس

5 مارس – الأهلي × طلائع الجيش – التاسعة مساءً – الدوري المصري - استاد القاهرة

22 مارس – طلائع الجيش × الأهلي – التاسعة مساءً – كأس عاصمة مصر - استاد الكلية الحربية

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المرحلة الأولى من ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويمتلك الفريق مباراة مؤجلة ضد إنبي في كأس عاصمة مصر لم يتحدد موعدها بعد حتى الآن.