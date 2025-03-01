انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(1) بلايموث.. إلى ربع النهائي
السبت، 01 مارس 2025 - 19:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد بلايموث في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
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انتهت
ق 90: جوووول الثااالث.. دي بروين يسجل من صناعة هالاند
How has this not gone in for @ManCity!?#EmiratesFACup pic.twitter.com/o2Yh7sFKTC— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2025
ق 76: جوووول مات أوريلي يسجل الثاني لسيتي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
A @ManCity goal on the stroke of half-time 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/wjozfTBOxS— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2025
ق 45+1: جووول أووول مات أوريلي يسجل التعادل لمانشستر سيتي
MAXIIIIIIIIIIIIIIII 🤯
Maksym Talovierov heads in to give @Argyle the lead over Manchester City 😮
Just look at the limbs in the away end 💚#EmiratesFACup pic.twitter.com/i7wLGKsvKh— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2025
ق 38: جووووول أووول تالوفيروف يتقدم لبلايموث
ق 32: القائم يمنع الأول من تصويبة جوندوجان
بداية المباراة