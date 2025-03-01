انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(1) بلايموث.. إلى ربع النهائي

السبت، 01 مارس 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد بلايموث في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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انتهت

ق 90: جوووول الثااالث.. دي بروين يسجل من صناعة هالاند

ق 76: جوووول مات أوريلي يسجل الثاني لسيتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووول أووول مات أوريلي يسجل التعادل لمانشستر سيتي

ق 38: جووووول أووول تالوفيروف يتقدم لبلايموث

ق 32: القائم يمنع الأول من تصويبة جوندوجان

بداية المباراة

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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