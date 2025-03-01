انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (2)-(1) ريال مدريد

السبت، 01 مارس 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

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ق 85 فران جارسيا بدلا من فيرلان ميندي

ق 75 إندريك بدلا من كيليان مبابي

ق 67 كوتشو هيرنانديز يسدد ولكن بجوار القائم

ق 60 أردا جولر وإدواردو كامافينجا بدلا من براهيم دياز ودافيد ألابا

ق 54 جوووول إيسكو يسجل في فريقه السابق من علامة الجزاء

ق 53 ركلة جزاء بعد تدخل من روديجير

استراحة

ق 45+2 كوتشو هيرنانديز يسدد وكورتوا يتصدى ببراعة

ق 45 أنتوني يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 34 جوووول التعادل من جوني كاردوسو بصناعة إيسكو من الركنية

ق10. جووووول أول لريال مدريد عن طريق براهيم دياز بعد تمريرة من ميندي أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني
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