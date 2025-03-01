انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (2)-(1) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

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ق 85 فران جارسيا بدلا من فيرلان ميندي

ق 75 إندريك بدلا من كيليان مبابي

ق 67 كوتشو هيرنانديز يسدد ولكن بجوار القائم

ق 60 أردا جولر وإدواردو كامافينجا بدلا من براهيم دياز ودافيد ألابا

ق 54 جوووول إيسكو يسجل في فريقه السابق من علامة الجزاء

ق 53 ركلة جزاء بعد تدخل من روديجير

استراحة

ق 45+2 كوتشو هيرنانديز يسدد وكورتوا يتصدى ببراعة

ق 45 أنتوني يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 34 جوووول التعادل من جوني كاردوسو بصناعة إيسكو من الركنية

ق10. جووووول أول لريال مدريد عن طريق براهيم دياز بعد تمريرة من ميندي أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل