تشكيل مانشستر سيتي – فودين يقود الهجوم.. ومرموش وهالاند على الدكة ضد بلايموث

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضج بلايموث.

ويلتقي مانشستر سيتي مع بلايموث على ملعب الاتحاد في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويجلس عمر مرموش وإيرلنج هالاند على دكة البدلاء في المباراة.

ويقود فيل فودين خط الهجوم بجانب جاك جريليش وجيمس مكاتي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس - فيتور ريس - ناثان أكي - نيكو أورايلي.

الوسط: إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا - كيفن دي بروين.

ألهجوم: جيمس مكاتي - فيل فودين - جاك جريليش

وكان بلايموث قد نجح في الفوز على ليفربول بهدف دون رد والتأهل لربع النهائي.