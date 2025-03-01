خبر في الجول - تحديد موعد مباراتي مصر ضد إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباراتي مصر المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم FilGoal.com أن كاف قد حدد يوم 21 مارس في تمام الساعة 11 مساء موعدا لمباراة مصر وإثيوبيا.

وستقام المباراة على ملعب العربي الزوالي في المغرب.

بينما حدد كاف يوم 25 مارس موعدا لمباراة مصر ضد سيراليون في تمام التاسعة مساء غلى استاد القاهرة.

وكانت مصر قد فازت على بوركينا فاسو وتعادلت مع غينيا بيساو في مباراتيها الأخيرتين بالتصفيات.

ويحتل منتخب مصر صدارة الجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.