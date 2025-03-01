بنشرقي: عدم احتفالي ضد الزمالك؟ حب الناس لا يشترى.. وأتمنى اللعب في استاد الأهلي

السبت، 01 مارس 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - إمام عاشور - الأهلي ضد حرس الحدود

كشف أشرف بنشرقي لاعب الأهلي سبب عدم احتفاله عند التسجيل في مرمى الزمالك.

أشرف بنشرقي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال بنشرقي عبر بودكاست القلعة الحمراء: "إن شاء الله أكون متواجد عند افتتاح استاد النادي الأهلي وأشارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا عليه".

وواصل "بعد تتويجي مع الوداد بدوري أبطال إفريقيا في 2017 كان هناك إمكانية لانضمامي إلى الأهلي ولكن لا أعرف ما حدث وقتها بين الناديين".

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وكشف "عدم الاحتفال ضد الزمالك؟ أحب دائما التعامل بهدوء وحب الناس لا يشترى، أسهل شيء هو الخصام أما أصعب شيء هو الفوز بحب الناس".

وأردف "علاقتي مع تريزيجيه جيدة جدا منذ يومه الأول في الريان وحاولت مساعدته لأنني عشت كثيرا من المصريين ولهم فضل كبير علي".

وتابع "مباراة الزمالك كان الكثير ينتظرها خاصة وأنني كنت لاعبا بالزمالك لذلك كانت مباراة صعبة ولكنني أتأقلم سريعا مع أي فريق انضم إليه".

وأكمل "كنت أريد التسجيل ضد الزمالك لأنني أنتمي حاليا للأهلي وعدم احتفالي لا يدل على شيء إلا أنني كنت أقابل الكثير من الناس الذين قابلوني وقالوا إنهم سيحبونني حتى لو انتقلت إلى الأهلي ولا يجب أن أخسر حب الناس ولكن في النهاية أمارس عملي بشكل طبيعي كلاعب في الأهلي".

وأضاف "أغلى بطولة في تاريخي هي دوري أبطال إفريقيا 2017 لأنها كانت بداية انطلاقتي ومعرفة الناس بي، أما أغلى هدف كان ضد الأهلي أيضا، لا أمزح كان ضد الترجي".

وأكمل "كولر تحدث معي أكثر من مرة، في البداية كنت مصابا وبعد أن تعافيت أخبرني إنني سأشارك ضد الزمالك ولكن بشكل تدريجي وأخبرني أن مشاركتي كأساسي ستأتي بالتدريج".

وأردف "تسجيلي هدفين في مباراتين؟ لعبت في مصر من قبل وأعرف الأجواء وأنا شخص هادئ وألعب مع لاعبين كبار يساعدونني على التألق".

وأتم"أشكر جماهير الأهلي على الاستقبال الرائع منذ يومي الأول وأعرف أنهم يحبونني وأتمنى أن يستمر ذلك الحب حتى نفوز بالبطولات وأتمنى مساندة الفريق لأن الفترة الحاليا لا تحتاج للضغط على أي لاعب".

وانضم بنشرقي للأهلي في شهر يناير الماضي قادما من الريان القطري.

وسجل بنشرقي هدفين في أول مباراتين بقميص الأهلي ضد الزمالك وحرس الحدود.

أشرف بنشرقي الأهلي الزمالك
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