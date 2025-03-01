هاني أبو ريدة يشارك في مناقشة تعديلات قوانين كرة القدم في IFAB

السبت، 01 مارس 2025 - 16:27

كتب : أحمد الخولي

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

يشارك هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باجتماع مجلس اتحاد كرة القدم الدولي "IFAB" في العاصمة الأيرلندية الشمالية بلفاست.

ويعد الاجتماع رقم 139 من الاجتماعات المهمة للمجلس نظرا لمناقشة الكثير من تعديلات كرة القدم.

وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة في قوانين كرة القدم العالمية أبرزها تعديلات قوانين ضربات الجزاء والتسلل وبعض الأفكار الداعمة لزيادة عدد الأهداف المسجلة في كرة القدم.

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ويشغل أبو ريدة مقعدا في المجلس بعد انتخابه كعضو عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتم انتخاب أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم خلفا لجمال علام.

هاني أبو ريدة
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