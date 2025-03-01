هاني أبو ريدة يشارك في مناقشة تعديلات قوانين كرة القدم في IFAB
السبت، 01 مارس 2025 - 16:27
كتب : أحمد الخولي
يشارك هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باجتماع مجلس اتحاد كرة القدم الدولي "IFAB" في العاصمة الأيرلندية الشمالية بلفاست.
ويعد الاجتماع رقم 139 من الاجتماعات المهمة للمجلس نظرا لمناقشة الكثير من تعديلات كرة القدم.
وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة في قوانين كرة القدم العالمية أبرزها تعديلات قوانين ضربات الجزاء والتسلل وبعض الأفكار الداعمة لزيادة عدد الأهداف المسجلة في كرة القدم.
ويشغل أبو ريدة مقعدا في المجلس بعد انتخابه كعضو عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتم انتخاب أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم خلفا لجمال علام.
نرشح لكم
أجندة مباريات الزمالك في شهر مارس - 4 مباريات ربما تصبح 6 في 3 مسابقات أجندة مباريات الأهلي في شهر مارس - مباراتان أمام نفس الفريق IFAB تعتمد قانونا جديدا لإمساك حارس المرمى للكرة بيده أكثر من 8 ثواني بنشرقي: عدم احتفالي ضد الزمالك؟ حب الناس لا يشترى.. وأتمنى اللعب في استاد الأهلي خبر في الجول - الأهلي يفتح الباب أمام تسويق كريستو.. وخطة بديلة خبر في الجول - 9 مزايا يحصل عليها مشجع الأهلي بعد تخليد اسمه علي جدران الاستاد مدى الحياة خبر في الجول - جلسة بين محمد رمضان وكولر لتحديد برنامج الفريق خلال فترة التوقف الدولي خبر في الجول - استمرار غياب طاهر أمام طلائع الجيش.. وتحسن ملحوظ لـ أفشة