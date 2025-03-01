خبر في الجول - الأهلي يفتح الباب أمام تسويق كريستو.. وخطة بديلة

السبت، 01 مارس 2025 - 16:07

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - محمد الضاوي كريستو

فتح النادي الأهلي الباب أمام تسويق لاعب الفريق، التونسي محمد الضاوي كريستو.

ويلعب كريستو في الصفاقسي معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي فتح الباب أمام تسويق لاعبه التونسي محمد الضاوي كريستو للرحيل عن صفوفه الصيف المقبل.

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وفي حال عدم تلقي الأهلي عروضا مناسبة، سيتم التفاوض على إمكانية تمديد إعارة اللاعب للصفافسي لموسم جديد

ويرى الأهلي أن فرص كريستو صعبة للعودة مجددا بعد نهاية إعارته خاصة أنه لم يقدم المستوى المأمول منه.

ولعب كريستو مع الصفاقسي خلال الموسم الحالي 23 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع آخر.

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

الأهلي كريستو
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