فليك: كريستنسن تعرض لإصابة جديدة في التدريبات

السبت، 01 مارس 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

هانز فليك - مدرب برشلونة

كشف هانس فليك مدرب برشلونة عن تعرض لاعبه أندريس كريستنسن للإصابة من جديد خلال مران الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد غدا الأحد على ملعب مونتجويك في الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سوسيداد فريق جيد جدا ويدافع بطريقة جيدة ومع الكرة أيضا، هم يلعبون كرة جميلة ويجب أن نكون جاهزين".

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وواصل "نلعب مباراة كل 3 أيام وهذا يشكل عبئا كبيرا لكن علينا أيضا إدارة الأمر والاعتناء ببعض اللاعبين وربما إجراء بغض التغييرات فكل الفرق تمر بهذا ولا يهم إن كانوا صغارا أو كبارا في السن، بالنسبة لي هناك لاعب جيد ولاعب غير جيد وأرى أن لدينا لاعبين جيدين جدا وأنا سعيد بوجودهم".

وأكمل "أعتقد أننا سنجري تغييرات ضد سوسيداد، كما قلت دائما نحن بحاجة إلى لاعبين جاهزين بدنيا وغدا هو يوم جيد لاستخدام ذلك، سنجري تغييرا ولكن لن أقول ما هي".

وتابع "في هذا الموسم حدثت لنا الكثير من الأشياء وفي البداية كنا نشعر بالقلق حيال ذلك ولكن الفريق فاجئنا دائما وأعتقد أنه فاجأكم أيضا".

وشدد "بقاء تشيزني؟ أنا لا أقدم أي عروض لأي لاعب، هذا عمل ديكو والنادي وكما قلت من قبل أنا أركز على الفريق الذي لدي وبالطبع نحن سعداء به لكن هذا من اختصاص ديكو ويجب أن يوجه السؤال له".

وأضاف "عدم رضا بيدي وإنيجو عن الدفاع المتقدم ونحن متقدمين في النتيجة؟كما نفعل دائما حتى عندما نفوز علينا تحليل المباراة ونظهر ما يمكننا تحسينه، الأمر لا يتعلق بالضغط العالي فقط ولكن أيضا بكيفية التمركز الدفاعي عند فقدان الكرة وأعتقد أنه في بعض المواقف لم نقم بذلك بشكل جيد وهذا ما أظهرناه للاعبين وأعتقد أن الجميع تقبل ذلك لأنه كان واضحا تماما وهذا هو الطريق الصحيح، الفريق يسعى دائما للتعلم والتحسن".

وشدد "لست قلقا من استقبال الفريق لأهداف متأخرة لأنه إذا نظرت للمباريات الأخيرة على سبيل المثال في السوبر ضد ريال مدريد دافعنا جيدا بعشرة لاعبين، وحافظنا على نظافة الشباك في المباريات الأخيرة وبالنسبة لي الأمر يتعلق بالطاقة التي نستثمرها، وضد أتليتكو مدريد ربما لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا، وعندما تستمثر الكثير من الطاقة يكون لديك بعض التراجع في النهاية وربما لا نضغط بنفس الفاعليى ونرتكب الأخطاء".

وأردف "سعيد جدا بالوضعية التي نمر بها في الدفاع ولا نحتاج إلى لاعبين جدد في نفس المركز، لدينا كريستنسن ولكنه تعرض لإصابة أخرى في التدريبات اليوم، كان خيارا لنا في مباراة الغد ولكنه أصيب مرة أخرى وعلينا الانتظار لمعرفة خطورة الإصابة نأمل ألا تكون خطيرة".

وأتم "أراوخو عاد من إصابة قوية وهو يؤدي بشكل جيد، هو قائد ويملك كل شيء للوصول إلى أعلى مستوى لذلك أنا سعيد جدا بجميع المدافعين لدينا".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة هانس فليك الدوري الإسباني
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