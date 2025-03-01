خبر في الجول - 9 مزايا يحصل عليها مشجع الأهلي بعد تخليد اسمه علي جدران الاستاد مدى الحياة

كشفت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد النادي الأهلي إطلاق برنامج "تخليد اسمك على جدران الاستاد".

وستكون الفرصة متاحة للجميع داخل وخارج مصر والأولوية لأسبقية الحجز.

وسبق وأن قامت أندية برشلونة وليفربول وأرسنال بتخليد أسماء جماهيرها على جدران استاداتها نظير مقابل مالي.

فيما تسعى شركة القلعة الحمراء لإضافة مزايا جديدة يتمتع بها مشج الأهلي لسنوات طويلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المزايا التي سيحصل عليها مشجع الأهلي بعد تخليد اسمه علي جدران الاستاد مدى الحياة كالتالي:

1-خصم علي عدد من التذاكر الموسمية لمدة "10 سنوات"

2-الحق في الحجز المبكر للتذاكر لمدة "10 سنوات"

3-دخول سيارته لجراج الاستاد بدون أي رسوم لمدة "10 سنوات"

4-الحق في زيارة متحف النادي بالمجان لمدة " 10 سنوات "

5-الحق في خصم علي المنتجات في المتجر الرسمي للنادي لمدة "10 سنوات"

6-الحق في زيارات مجانية للأستاد بعيدا عن أيام المباريات لمدة "10 سنوات"

7-حضور جلسة تقديم اللاعبين الجدد في الاستاد بالمجان لمدة " 10 سنوات"

8-جلسة تصوير اللاعبين الجدد في الأستاد بالمجان لمدة "10 سنوات"

9-جلسة تصوير مع اللاعبين لمدة " 10 سنوات".

وكشفت شركة القلعة الحمراء عن تصميم استاد النادي الأهلي الجديد، المقرر أن يتم إنشاؤه خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

ويتسع الملعب لـ 42 ألف مشجع، وفي الحفلات الموسيقية تصل سعته إلى 57,797 متفرجا.

مدرج الدرجة الثالثة "يسار" يضم 11 ألف مقعدا.

ويتضمن الاستاد مطاعم ومقاهي ومنطقة ترفيهية وموقف سيارات يتسع لآلاف السيارات.

وجاء تصميم الملعب بدون "تراك" ليقترب المشاهدون أكثر من الملعب.

مقصورات الشخصيات الهامة تضم 72 جناحا حصريا، و80 مقصورة فاخرة، و73 جناحا فاخرة.

ويضم الملعب شاشة عملاقة لمتابعة المباريات، ومتاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات.