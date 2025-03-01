خبر في الجول - جلسة بين محمد رمضان وكولر لتحديد برنامج الفريق خلال فترة التوقف الدولي

السبت، 01 مارس 2025 - 15:06

كتب : أحمد الخولي

محمد رمضان - مارسيل كولر

يعقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر مدرب الفريق لتحديد برنامج فترة التوقف الدولي.

وستعقد الجلسة عقب مباراة طلائع الجيش في ختام المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسيناقش الثنائي خلال الجلسة برنامج الفريق خلال فترة التوقف الدولي وموقف الجهاز الفني من السفر للخارج من عدمه.

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وحصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس واليوم السبت على أن يعود إلى التدريبات غدا الأحد في التاسعة مساء.

وشدد كولر على ضرورة حفاظ اللاعبين على أوزانهم والالتزام بالنظام الغذائي خلال فترة الراحة.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.

الأهلي محمد رمضان مارسيل كولر
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