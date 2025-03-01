منتخب المحليين بزيه التقليدي أمام جنوب إفريقيا

السبت، 01 مارس 2025 - 14:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر للمحليين

سيرتدي منتخب مصر للمحليين زيه الأحمر التقليدي خلال مواجهة نظيره الجنوب إفريقي.

ويلعب منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا غدا الأحد في مدينة بلومفونتين ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الذهاب بين منتخبي مصر وجنوب إفريقيا للمحليين، عن ارتداء المنتخب الوطني زيه التقليدي.

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وسيخوض منتخب مصر المباراة بالزي المكن من:القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجورب الأسود.

وحرص الجهاز الفني بقيادة وائل رياض علي اجراء مران بمجرد الوصول على الملعب الذي تقام عليه المبارة ، وتضم البعثة 21 لاعبا.

وتُقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين في تمام الخامسة عصر الأحد المقبل.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات.

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