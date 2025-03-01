إيكيتيكي: كنت حرا في وجود مرموش.. وأتمنى اللعب معه مرة أخرى

يحلم هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت باللعب مجددا مع عمر مرموش زميله السابق ولاعب مانشستر سيتي الحالي.

وانتقل مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى مانشستر سيتي قادما من فرانكفورت مقابل نحو 75 مليون يورو.

وقال إيكيتيكي عبر الموقع الرسمي للدوري الألماني: "مرموش؟ لا أستطيع أن أقول إنني أفتقده لأننا نمتلك لاعبين جددا جيدين للغاية. أعتقد أنه فعل كل ما كان عليه فعله هنا. أنا سعيد برؤيته يلعب في إنجلترا الآن".

وأضاف "أحاول مشاهدة مبارياته كلما سنحت لي الفرصة، لقد تقاسمنا بعض اللحظات الرائعة، وآمل أن نتمكن من اللعب معا مرة أخرى أو مواجهة بعضنا البعض قريبا".

وتابع "كنت لاعبا حرا في وجود مرموش وكان علينا تقاسم المسؤوليات، ولكن عندما تكون المهاجم الوحيد، يلعب الفريق من أجلك أكثر،وهناك المزيد من الضغط لأنه شارك في العديد من الأهداف والتمريرات الحاسمة. الآن، يتوقع الناس مني أن أفعل نفس الشيء".

وكون مرموش وإيكيتيكي ثنائية هجومية رائعة قبل انتقال المهاجم الدولي المصري إلى الدوري الإنجليزي.

وعن اللعب في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل أوضح "أعتقد أن دوري أبطال أوروبا في أذهاننا، لكننا لا نركز عليه كثيرا الآن لأنه لا يزال هناك الكثير من مباريات الدوري القادمة. لن نكافأ إلا في نهاية الموسم، لذا، في الوقت الحالي، لا نفكر في الأمر".

ويحتل فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة جمعهم خلال 23 مباراة.

المهاجم الفرنسي صاحب الـ 22 عاما انضم إلى فرانكفورت في صيف 2024 قادما من باريس سان جيرمان.

ولعب إيكيتيكي 33 مباراة بالموسم الحالي مع فرانكفورت وسجل 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

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