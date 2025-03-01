خبر في الجول - استمرار غياب طاهر أمام طلائع الجيش.. وتحسن ملحوظ لـ أفشة

السبت، 01 مارس 2025 - 13:44

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - طاهر محمد - الأهلي

سيستمر غياب طاهر محمد طاهر عن صفوف الأهلي خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طاهر محمد ظاهر سيغيب عن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش لعدم الجاهزية.

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ويعاني طاهر من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية أبعده عن مباريات الأهلي الماضية.

كما علم FilGoal.com بأن محمد مجدي أفشة بدأ تدريبات الجري حول الملعب منذ يومين ويتقدم بشكل ملحوظ بعد تعرضه للإصابة بشد في السمانة.

وغاب أفشة عن مباراتي الأهلي أمام الزمالك وحرس الحدود خلال المواجهتين الماضيتين.

وتعادل الأهلي أمام الزمالك بهدف لمثله قبل أن يحقق الفوز على حساب حرس الحدود بهدف أحرزه أشرف بنشرقي في الدقيقة 90+3.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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