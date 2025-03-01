موندو ديبورتيفو: فليك يحسم مصير تشيزني مع برشلونة

السبت، 01 مارس 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني

تركت إدارة برشلونة القرار النهائي بشأن تجديد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني في يد هانز فليك مدرب الفريق.

وينتهي عقد حارس المرمى البولندي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ترغب في تجديد عقد تشيزني حارس مرمى الفريق لكنها تترك القرار النهائي لهانز فليك.

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التقارير ذكرت رغبة إدارة برشلونة في تجديد عقد تشيزني في الوقت الذي ارتبط الفريق الكتالوني بضم خوان جارسيا حارس مرمى الغريم الكتالوني إسبانيول.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة يريد إتمام هذه الصفقة بصرف النظر عن موقف تير شتيجن بعد العودة من الإصابة، أو فويتشيك تشيزني الحارس الأساسي الحالي.

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس في الموسم الماضي.

لكن أعاده برشلونة من الاعتزال وأقنعه بالانضمام للفريق عقب إصابة مارك أندري تير شتيجن الحارس الأساسي للفريق لاحتياج الفريق لحارس مرمى رفقة إنياكي بينيا.

وانضم تشيزني إلى النادي الكتالوني خارج فترة انتقالات نظرا لعدم ارتباطه بأي فريق.

ولم يلعب تشيزني في بداية انضمامه قبل أن يعتمد عليه هانز فليك مدرب الفريق بشكل أساسي.

برشلونة تشيزني فليك
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