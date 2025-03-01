مدرب أهلي جدة: هز شباك الهلال 3 مرات ليس اعتياديا

يرى الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة أن فاعلية لاعبيه على مرمى الهلال منحت فريقه نقاط الكلاسيكو.

وتغلب أهلي جدة على الهلال 3-2 في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي: "حين تلعب أمام الهلال فإنك تواجه خصما لديه الحدة والجودة خاصة على ملعبه وأمام جماهيره".

وتابع "فخور بما قدمه فريقه خاصة من ناحية الفاعلية الهجومية، هذا هو سر انتصارنا، فليس اعتياديا أن تسجل ثلاثة أهداف على الهلال".

وأتم "دافعنا عن منطقة جزائنا بطريقة رائعة. طورنا روح الجماعة خلال الفترة الماضية ورأيت هذه الروح تنعكس على أرض الملعب".

وحقق أهلي جدة الفوز الثالث على التوالي في مسابقة الدوري السعودي.

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النتيجة أضرت بحظوظ الهلال في الدفاع عن اللقب، حيث تركته في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

الاتحاد لا يزال متصدرا برصيد 56 نقطة، وله مباراة ضد الأخدود في نفس الجولة يوم الأحد.

أما الأهلي فرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن النصر الثالث، والقادسية الخامس الذي لعب مباراة أقل.