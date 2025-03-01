على رأسهم ساري.. 3 مرشحين لخلافة جاسبريني في أتالانتا
السبت، 01 مارس 2025 - 11:34
كتب : FilGoal
نرشح لكم
هاني أبو ريدة يشارك في مناقشة تعديلات قوانين كرة القدم في IFAB إيكيتيكي: كنت حرا في وجود مرموش.. وأتمنى اللعب معه مرة أخرى موندو ديبورتيفو: فليك يحسم مصير تشيزني مع برشلونة مواعيد مباريات السبت 1 مارس - ريال مدريد ومانشستر سيتي.. وقمة في إيطاليا أموريم: جارناتشو سيدفع ثمن العشاء لزملائه بعدما فعله كأس الاتحاد الإنجليزي – أستون فيلا يعبر كارديف سيتي بثنائية أسينسيو رودري يعود لتدريبات مانشستر سيتي منفردا توتو سبورت تكشف المبلغ الملزم به يوفنتوس حال إقالة موتا