السومة بعد الفوز على النصر: رونالدو ملهمي منذ الصغر.. ولا أود مشاهدته حزينا

وصف النجم السوري عمر السومة هداف العروبة السعودي فوز فريقه على النصر باليوم التاريخي.

وفجر العروبة مفاجأة كبرى بالفوز على النصر 2-1 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

وقال السومة لاعب العروبة عبر قناة ssc sport: "حققنا فوزا تاريخيا ومستحقا على النصر، الفوز سيمنحنا الأريحية خلال المواجهات المقبلة، واليوم بالنسبة لي يوما تاريخيا".

وأضاف "رونالدو ملهمي منذ الصغر، وأشكر المملكة على جلب لاعب مثله ولا أود مشاهدته حزينا".

وتقدم عمر السومة بالهدف الأول للعروبة في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

ورفع السوري رصيده لـ 5 أهداف منذ انضمامه للعروبة قادما من العربي القطري في يناير الماضي.

كما وصل للهدف رقم 149 في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

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وسجل نواف البوشل التعادل للنصر في الدقيقة 51 بعد نزوله في بداية الشوط الثاني.

وصنع السومة هدف فوز العروبة والذي سجله يوان جودمنسون في الدقيقة 65.

وابتعد العالمي عن صراع المنافسة على لقب الدوري السعودي والذي يتصدره اتحاد جدة بفارق 9 نقاط بشكل مؤقت.

وتوقف رصيد زملاء كريستيانو رونالدو عند 47 نقطة في المركز الثالث.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 56 نقطة ويلتقي الأخدود يوم الأحد المقبل.