مواعيد مباريات السبت 1 مارس - ريال مدريد ومانشستر سيتي.. وقمة في إيطاليا

يشهد اليوم السبت الموافق 1 مارس 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم السبت 1 مارس 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب مانشستر سيتي بقيادة النجم الدولي المصري عمر مرموش ضد بليموث ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدوري الإسباني يواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتس في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 26 من المسابقة.

ويواجه إنتر ميلان نظيره نابولي في قمة نارية ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسيكون نيس بقيادة محمد عبد المنعم على موعد مع مواجهة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

فيما سيلعب لوهافر الذي يضم أحمد حسن كوكا أمام لانس.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ريال بيتيس.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.. ويعلق عليها عصام الشوالي.

أتليتكو مدريد × أتليتك بلباو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

إنتر × نابولي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.. ويعلق عليها فارس عوض.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي × بليموث.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس english 1.

الدوري الفرنسي

لانس × لوهافر..تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

سانت إيتيان × نيس.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.