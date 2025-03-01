قبل اقتراب النهاية.. الوداد يتعادل مع نهضة بركان سلبيا والفارق يظل 15 نقطة

السبت، 01 مارس 2025 - 01:24

كتب : FilGoal

الوداد - نهضة بركان

حافظ نهضة بركان على فارق الـ 15 نقطة مع الوداد بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة 23 من الدوري المغربي.

ودخل الوداد المباراة بهدف الفوز من أجل تقليص الفارق مع نهضة بركان المتصدر.

ويعتلي الفريق الذي يدربه معين الشعباني الترتيب برصيد 56 نقطة.

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ويأتي الوداد ثانيا برصيد 41 نقطة قبل 7 مباريات على نهاية الموسم.

ويحتاج نهضة بركان للفوز في 3 مباريات من 7 من أجل حصد لقب الدوري المغربي على الأقل أو تعثر الوداد ليسهل من مهمة الفوز باللقب.

وأوقف الوداد سلسلة انتصارات النهضة بعد 5 مباريات متتالية.

وشهد اللقاء تسديدة لكل فريق على مرمى الآخر طيلة 90 دقيقة.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، إذ اكتفى فقط من قبل باحتلال المركز الثاني موسم 1982-83.

وأصبح نهضة بركان ضيفا قاريا في السنوات الأخيرة منذ 2015، إذ توج بلقبين للكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي منذ ذلك الحين.

الوداد نهضة بركان الدوري المغربي
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