تقرير إيطالي يكشف العوائد المالية المحتملة في كأس العالم للأندية 2025

كشف تقرير لموقع "Calcio e Finanza" الإيطالي العوائد المالية المحتملة للفرق في كأس العالم للأندية 2025.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت لحصول الفرق المشاركة على 50 مليون دولار نظير المشاركة.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن رابطة الأندية الأوروبية توصلت لاتفاق مع فيفا لحصول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 على عوائد مالية مقدرة بين 15-18 مليون يورو.

وفي حال التأهل لدور الـ 16 سترتفع القيمة لـ 25 مليون يورو، ولم يشر التقرير إذا كانت العوائد المالية المشار لها لكل الفرق المشاركة أو للفرق الأوروبية فقط.

وكشف التقرير أيضا أن الوصول لأدوار أبعد سيعني الحصول على قيم مالية أكبر وأكثر سخاءً.

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من البطولة ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)