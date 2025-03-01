تقرير إيطالي يكشف العوائد المالية المحتملة في كأس العالم للأندية 2025

السبت، 01 مارس 2025 - 01:00

كتب : FilGoal

مجسم كأس العالم للأندية

كشف تقرير لموقع "Calcio e Finanza" الإيطالي العوائد المالية المحتملة للفرق في كأس العالم للأندية 2025.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت لحصول الفرق المشاركة على 50 مليون دولار نظير المشاركة.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن رابطة الأندية الأوروبية توصلت لاتفاق مع فيفا لحصول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 على عوائد مالية مقدرة بين 15-18 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
اليوم السعودية: الهلال يستهدف ضم أوسيمين ضمن تدعيمات كأس العالم للأندية الهلال السعودي يستقبل كأس العالم للأندية الأهلي والهلال ومفاجأت أخرى.. MBC تحصل على حقوق جديدة في كأس العالم للأندية 2025 تركي آل الشيخ: مباريات الهلال في كأس العالم للأندية مجانا على mbc

وفي حال التأهل لدور الـ 16 سترتفع القيمة لـ 25 مليون يورو، ولم يشر التقرير إذا كانت العوائد المالية المشار لها لكل الفرق المشاركة أو للفرق الأوروبية فقط.

وكشف التقرير أيضا أن الوصول لأدوار أبعد سيعني الحصول على قيم مالية أكبر وأكثر سخاءً.

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من البطولة ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

كأس العالم للأندية 2025 الأهلي
نرشح لكم
استعدادا لكأس العالم للأندية.. صنداونز يضم مهاجم منتخب جنوب إفريقيا الهلال السعودي يستقبل كأس العالم للأندية منافس الأهلي - سبورت: فيتور روكي يستعد للانضمام لـ بالميراس ملف - القرعة الكاملة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي والمؤتمر.. والطريق للنهائي الأهلي والهلال ومفاجأت أخرى.. MBC تحصل على حقوق جديدة في كأس العالم للأندية 2025 الشناوي: من الرائع اللعب ضد ميسي.. والشحات: هذا يُحسب لـ الأهلي عضو شركة الكرة في الأهلي: أدوارنا ليست فنية.. ونحاول الحفاظ على أعلى جودة للفريق أمير توفيق: رعاية المتحدة لمعسكر الأهلي في المونديال يُدخل الكثير من الأموال للنادي
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع محترف الزمالك السابق تحضيرا لـ BAL 7 دقيقة | كرة سلة
موندو ديبورتيفو – دي ماريا مهدد بالغياب ضد برشلونة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 33 دقيقة | الكرة المصرية
حكايات في الجول – أحمد شعبان.. مقدم وطبيب ولاعب كرة قدم محترف 57 دقيقة | الكرة المصرية
القادسية السعودي يعلن أول صفقاته للموسم الجديد ساعة | سعودي في الجول
قائمة برشلونة – تواجد جافي وفاتي لمواجهة بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول كلاسيك – عندما عمق زيدان جراح سيميوني وحرمه من الانتقام في دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
نجم الهلال: الثلوج تصعب مهمتنا في أوزبكستان 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 2 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي