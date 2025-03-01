ضربة موجعة في سباق اللقب.. هاتريك توني يحبط عودة الهلال

تغلب أهلي جدة على الهلال في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

بعد شوط أول سلبي، تقدم أيفان توني للأهلي في الدقيقة 47 بعد تمريرة من جابري فيجا.

وفي الدقيقة 53 أضاف توني ثاني الأهداف بصناعة جالينو.

وبدأت عودة الهلال في الدقيقة 74 بهدف التعادل من سالم الدوسري.

وفي الدقيقة 78 تحصل الهلال على ركلة جزاء بسبب لمسد يد ضد علي مجرشي.

استفاد من تلك الركلة ماركوس ليوناردو ليسجل الهدف الثاني ويكمل التعادل في الدقيقة 82.

ولكن أخيرا في الدقيقة 87، أكمل توني الهاتريك وسجل ثالث أهداف الأهلي ليخطف الفوز في الدقيقة 87.

النتيجة أضرت بحظوظ الهلال في الدفاع عن اللقب، حيث تركته في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

الاتحاد لا يزال متصدرا برصيد 56 نقطة، وله مباراة ضد الأخدود في نفس الجولة يوم الأحد.

أما الأهلي فرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن النصر الثالث، والقادسية الخامس الذي لعب مباراة أقل.

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