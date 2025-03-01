قائمة البرازيل الأولية - نيمار وأوسكار ومورا يقودون 52 لاعبا استعدادا لمباراتي الأرجنتين وكولومبيا

السبت، 01 مارس 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل قائمة أولية ضمت 52 لاعبا على رأسها نيمار وأوسكار ولوكاس مورا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيلي لمواجهتي كولومبيا ثم الأرجنتين في تصفيات المونديال بشهر مارس.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية الأسبوع المقبل وستضم 23 لاعبا.

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القائمة أيضا عرفت تواجد 18 لاعبا في الدوري البرازيلي.

وسيعود نيمار لتمثيل منتخب البرازيل لأول مرة منذ أكتوبر 2023 عندما أًصيب ضد أوروجواي بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة السامبا

حراسة المرمى: إيدرسون – أليسون – بينتو – هوجو سوزا – لوكاس بييري – ويفيرتون

الدفاع: ألكسندرو – لوكاس بيرالدو – دانيلو – فابريسو برونو – جابريل ماجاليش – ليو أورتيز – ماركينيوس – موريلو – أبنير – أليكس ساندرو – دودو – دوجلاس سانتوس – جيليريمي أرانا – فاندرسون – ويسلي

الوسط: أليسون – أندري – أندرياس بيريرا – أندري سانتوس – برونو جيماريش – إيدرسون – جيرسون – جواو جوميش – جويلينتون – لوكاس مورا – لوكاس باكيتا – ماتيوش كونيا – نيمار – أوسكار

الهجوم: أنتوني – برونو هنريكي – إندريك – إستيفاو – جابريل مارتينيلي – جالينو – إيجور جيسوس – إيجور بايشاو – جواو بيدرو – لويز هنريكي – رافينيا – صامويل لينو – سافينيو – فينيسيوس جونيور – يوري ألبرتو

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في تصفيات كأس العالم برصيد 18 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين المتصدر.

نيمار البرازيل قائمة البرازيل
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