كأس الاتحاد الإنجليزي – أستون فيلا يعبر كارديف سيتي بثنائية أسينسيو

السبت، 01 مارس 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - أستون فيلا

انتصر أستون فيلا على منافسه كارديف سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل ماركو أسينسيو ثنائية أستون فيلا.

وشارك أسينسيو وماركوس راشفورد بصفة أساسية.

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وواصل الثنائي التألق بعد الانضمام للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولعب راشفورد مع أستون فيلا منذ انضمامه 6 مباريات وصنع 3 أهداف.

وعلى الجانب الآخر شارك اللاعب الإسباني في 6 مباريات وسجل 4 أهداف

وانضم الثنائي إلى صفوف أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وافتتح أسينسيو النتيجة في الدقيقة 68 من صناعة راشفورد.

وضاعف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما النتيجة في الدقيقة 80 من صناعة أولي واتكينز.

وكان أستون فيلا قد انتصر على منافسه توتنام بهدفين مقابل هدف في الدور الماضي.

ومن المقرر أن يواجه أستون فيلا خصمه كلوب بروج في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.

أستون فيلا راشفورد ماركو أسينسيو كأس الاتحاد الإنجليزي
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