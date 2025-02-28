احتفالا بـ 125 عاما على التأسيس.. بايرن ميونيخ ينتصر على شتوتجارت بثلاثية

عزز بايرن ميونيخ موقفه في صدارة الدوري الألماني بالفوز على شتوتجارت بنتيجة 3-1 في افتتاح الجولة 24.

وقلب البافاري تأخره 1-0 لفوز بنتيجة 3-0 في يوم الاحتفال بمرور 125 عاما على التأسيس.

وتقدم شتوتجارت بهدف أنجيلو ستيلر في الدقيقة 34.

وسجل مايكل أوليس التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وتقدم البافاري في النتيجة لأول مرة في الدقيقة 64 عن طريق ليون جوريتسكا.

وأنهى كينجسلي كومان اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

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وللمباراة الرابعة على التوالي لا يسجل هاري كين في جميع المسابقات بقميص البافاري.

ورغم ذلك لا يزال الإنجليزي في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا في الدوري الألماني.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده لـ 61 نقطة بفارق 11 نقطة عن باير ليفركوزن حامل اللقب الذي يستعد لملاقاة إينتراخت فرانكفورت.