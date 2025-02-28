قائمة هولندا - ديباي يغرد وحيدا من خارج أوروبا وسيطرة إنجليزية على قائمة صدام إسبانيا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن قائمة فريقه لخوض منافسات التوقف الدولي في مارس المقبل.

وشهدت القائمة ضم ممفيس ديباي مهاجم كورينثيانز البرازيلي.

ومن الدوري الإسباني تواجد فقط فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

الدوري الإنجليزي كان صاحب النصيب الأكبر في القائمة، بـ 10 لاعبين أبرزهم فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو ورايان جرافينبرخ ثلاثي ليفربول، وناثان أكي مدافع مانشستر سيتي، وجاستن كلويفرت نجم بورنموث.

يليه الدوري الهولندي بـ 5 لاعبين، ثم الإيطالي بـ 4 لاعبين، ثم الألماني بـ 3 لاعبين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد) - نيك أولي (سبارتا روتردام) - بارت فيربروخين (برايتون)

خط الدفاع: ناثان أكي (مانشستر سيتي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - دينزل دومفريس (إنتر) - جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن) - يان بول فان هيكي (برايتون) - يورين تيمبر (أرسنال) - ستيفان دي فري (إنتر) - لوتشاريل جيرترويدا (لايبزج) - جوريل هاتو (أياكس).

خط الوسط: رايان جرافينبرخ (ليفربول) - فرينكي دي يونج (برشلونة) - تيون كوبماينرز (يوفنتوس) - تشافي سيمونز (لايبزج) - تياني رينديرس (ميلان) - جيردي شوتين (أيندهوفن)

خط الهجوم: ممفيس ديباي (كورينثيانز البرازيلي) - برايان بروبي (أياكس) - كودي جاكبو (ليفربول) - دونييل مالين (أستون فيلا) - جاستن كلويفرت (بورنموث) - نوا لانج (أياكس)

ويلعب منتخب هولندا ضد إسبانيا حامل لقب يورو 2024، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية التي تحمل إسبانيا لقبها أيضا.

وتقام المباراتان يومي 20 و23 مارس.