السومة سجل وصنع.. النصر يسقط في فخ الخسارة أمام العروبة

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 23:12

كتب : FilGoal

عمر السومة - العروبة

سقط النصر في فخ الخسارة بنتيجة 3-2 أمام العروبة في الجولة 23 من الدوري السعودي.

وابتعد العالمي عن صراع المنافسة على لقب الدوري السعودي والذي يتصدره اتحاد جدة بفارق 9 نقاط بشكل مؤقت.

وتوقف رصيد زملاء كريستيانو رونالدو عند 47 نقطة في المركز الثالث.

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ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 56 نقطة ويلتقي الأخدود يوم الأحد المقبل.

وتقدم عمر السومة بالهدف الأول للعروبة في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

ورفع السوري رصيده لـ 5 أهداف منذ انضمامه للعروبة قادما من العربي القطري في يناير الماضي.

كما وصل للهدف رقم 149 في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل نواف البوشل التعادل للنصر في الدقيقة 51 بعد نزوله في بداية الشوط الثاني.

وصنع السومة هدف فوز العروبة والذي سجله يوان جودمنسون في الدقيقة 65.

ورغم عدم تسجيل البرتغالي للأهداف إلا أنه يظل في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

وحقق العروبة الفوز الرابع له في آخر 5 مباريات ورفع رصيده لـ 26 نقطة في المركز الـ 11.

عمر السومة العروبة النصر الدوري السعودي
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