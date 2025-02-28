ميدو: سنصعد ملف ظلم الحكام ضدنا لـ فيفا.. وهذا هدفنا في الموسم ومستجدات تجديد العقود

شدد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن سيتم تصعيد ملف بظلم الحكام ضد الفريق لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال استمرار الظلم.

وتعادل الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال ميدو لقناة ناديه: "يوجد حالة تحفز من الحكام ضد الزمالك، عليهم التعامل بهدوء أكبر مع لاعبي الفريق".

وأضاف "كنا نستحق ركلة جزاء ضد زد ولا تحتاج لتقنية الفيديو لاحتسابها ولم يشاهدها الصباحي، هل جلبنا الفيديو بدون سبب"؟

وواصل "حسام عبد المجيد ارتكب خطأ والصباحي منح البطاقة الصفراء الثانية لمحمد شحاته وطرده، زيزو أقسم لي أنه لم يتحدث مع الحكم وحصل على بطاقة صفراء".

وأوضح "نعلم أن هناك مشاكل في الزمالك، لكن ما يحدث معنا "عيب" وغير مقبول، نحن الزمالك، عليهم أخذ الجمهور في عين الاعتبار، الجمهور يشعر بالقهر".

وكشف "تحدث مع هاني أبو ريدة وطلبت منه إعلان العقوبات على الحكام وقال لي إنه سيجلس معي وستكون هناك مصارحة عقب عودته من السفر".

وتابع "سنحصل على حقوقنا بالقانون ويجب توقف الحكام عن الأخطاء، وأطلب من وجيه أحمد إسناد مبارياتنا لحكام دوليين، مع كامل الاحترام حكم الفيديو في لقاء زد لا يتسم بالخبرة".

وأكمل "إذا استمرت هذه الأخطاء دون تحقيق العدالة سنصعد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم ولدينا ملف به أخطاء الحكام ضد بعدد النقاط الي خسرناها بسبب ذلك".

وواصل "سنعقد اجتماعا لرفع توصية لمجلس الإدارة بتجديد عقود بعض اللاعبين وكذلك تعديل عقد حسام عبد المجيد ووضعه في الفئة الثانية وأيضا محمد السيد وسنعلن التوصيات".

وأكد "مجلس الإدارة على تواصل دائم حتى أحمد سليمان وتحدثت معه".

وعن هدف الفريق قال: "الهدف الواقعي خلال الموسم الحالي هو التأهل لدوري أبطال إفريقيا والحصول على الكونفدرالية وكأس مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "أشيد بعمل عبد الواحد السيد فهو أحد أساطير النادي، وكثر الحديث عنه قبل مباراة الأهلي، لدينا كامل الثقة فيه، فهو يطبق اللوائح في الفريق، ولم نفكر ثانية في رحيله، خططنا لبقائه لأعوام في الفريق، نعرف من نشر شائعات رحيله".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه إنبي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.