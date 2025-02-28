الدوري المصري سيدات – الأهلي يواصل مطاردة مسار.. وانتصار الزمالك

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

تشارتي روبن - الأهلي سيدات

انتصرت سيدات الأهلي والزمالك ومسار في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري سيدات.

وبدأت منافسات المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري سيدات موسم 2024-25 حيث تتنافس 10 فرق على اللقب.

وسجلت تشارتي روبن ثنائية قادت بها الأهلي للانتصار على زد بنتيجة 2-1.

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واكتسح مسار مستضيفه مودرن سبورت بنتيجة 7-0.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1.

وفاز وادي دجلة على بيراميدز خارج أرضه بنتيجة 1-0.

ويتصدر مسار الترتيب بعد أولى جولات المرحلة النهائية برصيد 49 نقطة ويأتي الأهلي خلفه برصيد 48 نقطة.

فيما يحتل وادي دجلة المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويأتي الزمالك رابعا برصيد 40 نقطة.

مرحلة الهروب من الهبوط

وانتهت المرحلة النهائية للهروب من الهبوط والتي ضمت 7 فرق.

وانتصر المصري على اتحاد بسيون بنتيجة 4-0.

وحسم التعادل نتيجة مباراة الجونة مع بالم هيلز بهدف لكل فرق.

وانتصر الاتحاد السكندري على إنبي بنتيجة 3-2.

ولم يتحدد بعد عدد الفرق الهابطة للقسم الثاني.

يذكر أن دلفي ومركز شباب الأميرية انسحبا عقب انطلاق الموسم الجاري.

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