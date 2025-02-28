حال تحقيق اللقب.. تقرير: كييزا مهدد بعدم الحصول على ميدالية التتويج بالدوري

يواجه فيديريكو كييزا لاعب ليفربول خطر عدم الحصول على ميدالية التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي حال تمكن فريقه من الفوز باللقب.

وحسب سبورت ميدياست فإن لوائح الدوري الإنجليزي تنص على إلزامية المشاركة على الأقل في 5 مباريات لأخذ ميدالية.

وشارك اللاعب الإيطالي في 3 مباريات فقط حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالتالي يتبقى له لعب مباراتين للحصول على ميدالية إذا تمكن ليفربول من التتويج باللقب.

وتتبقى 10 مباربيات لليفربول في الدوري.

ويقترب ليفربول من الحصول على بطولة الدوري الإنجليزي إذ يبتعد عن أرسنال الوصيف بفارق 13 نقطة من 28 مباراة لعبها.

بينما خاض أرسنال 27 مباراة فقط.

وانضم كييزا إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من يوفنتوس مقابل 12 مليون يورو.

ولعب كييزا 10 مباريات مع ليفربول في جميع البطولات وسجل هدفا وصنع مرتين.