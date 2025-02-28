"بعام تأسيس فنربخشة".. مورينيو يرفع دعوى قضائية على جالاتا سراي

أعلن نادي فنربخشة رفع جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق دعوى قضائية على جالاتا سراي.

وكان جالاتا سراي قد اتهم المدرب البرتغالي بالعنصرية بسبب تصريحاته ضد لاعبي الفريق.

وحسب فنربخشة فإن دعوى مورينيو بسبب الاعتداء على الحقوق الشخصية له.

وأفاد النادي أن مورينيو طلب مليون و907 آلاف ليرة تركية كتعويض عن الاعتداء على الحقوق الشخصية.

ويعتبر هذا الرقم "1907" هو عام تأسيس نادي فنربخشة.

وكان مورينيو قد وصف لاعبي بدلاء جالاتا سراي بأنهم يقفزون مثل القردة وأن المباراة كان ستكون كارثية إذا تولى حكم تركي مسؤولية إدارتها.

وأصدر الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبة على مورينيو بإيقافه 4 مباريات بسبب تصريحاته ضد لاعبي جالاتا سراي.

ويحتل جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 64 نقطة، بينما يأتي فنربخشة في الوصافة بـ 58 نقطة.