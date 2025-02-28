بيراميدز يتمسك بصدارة ترتيب الدوري بثلاثية ضد الاتحاد

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تمسك بيراميدز بتصدر الترتيب بالفوز على الاتحاد بنتيجة 3-1 في الجولة 16 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل أهداف بيراميدز: إبراهيم عادل وفيستون ماييلي ومصطفى فتحي، فيما سجل إيمانويل أبيه هدف الاتحاد.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 39 نقطة حافظ بها على الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأهلي.

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فيما ظل الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

ولم يخسر بيراميدز من الاتحاد في آخر 6 مواجهات إذ فاز فيها جميعا منذ الخسارة في 2022.

وصف المباراة

تألق أحمد الشناوي في التصدي لفرصة مبكرة من فادي فريد في الدقيقة 3.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 5 عن طريق رمضان صبحي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

لكن الهدف ألغي بداعي وجود خطأ على مهند لاشين على كريم الديب في بداية الهجمة بعد العودة لتقنية الفيديو.

محمود الحنفي أشار عند إطلاق صافرة إلغاء الهدف مرتين الأولى للمرمى والثانية لمنتصف الملعب، فاحتفل رمضان بهدفه بينما اعترض المدرب على قرار إلغاء الهدف.

تضارب في المشاعر بين أعضاء نفس الفريق، قبل أن يتأكد إلغاء الهدف.

وسدد إبراهيم عادل في الدقيقة 17 كرة تصدى لها المهدي سليمان.

وفي الدقيقة 45+1 سدد إبراهيم عادل كرة من خارج منطقة الجزاء غالطت الحارس وسكنت الشباك معلنة عن تقدم بيراميدز ونهاية الشوط الأول بخطأ فادح.

في الشوط الثاني تسبب محمود متولي في ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل.

وسجل مصطفى فتحي هدف الضيوف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 56.

وقلص فادي فريد في الدقيقة 61 الفارق لكن الهدف ألغي بداعي التسلل، وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

وتوقفت المباراة ما يقارب 4 دقائق.

وسجل فيستون ماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة غالطت الحارس بعد سلسلة تمريرات داخل منطقة الجزاء.

وقلص إيمانويل أبيه الفارق سريعا في الدقيقة 79 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء رغم الرقابة.

وكاد رمضان صبحي أن يسجل الهدف الرابع لكن الكرة طالت منه في الدقيقة 87 مهدرا فرصة التسجيل، لتنتهي المباراة بفوز جديد يتمسك به بيراميدز في الصدارة.

بيراميدز الاتحاد الدوري المصري
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