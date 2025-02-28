المباراة الأولى بينهما في الدوري.. سيراميكا كليوباترا يفوز على بتروجت برباعية

حقق سيراميكا كليوباترا فوزا هاما على منافسه بتروجت بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل إسلام عيسى ومحمود عبد الحفيظ زلاكة وأحمد قندوسي ومحمد رضا بوبو أهداف سيراميكا كليوباترا.

بينما أحرز إسماعيل بامبا هدف بتروجت الوحيد.

ولعب سيراميكا كليوباترا للمرة الأولى تحت قيادة علي ماهر مدرب الفريق الجديد.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى بينهما في التاريخ في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن سيراميكا من تحقيق الفوز بعدما خسر في الـ5 مباريات الماضيين.

وخسر سيراميكا 3 مباريات وتعادلين مرتين.

وعلى الجانب الآخر، لا يعرف بتروجت الفوز في المباريات الـ6 الأخيرة، إذ خسر 3 مرات وتعادل مثلهم.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 24 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 19 في المركز الـ11.

هدف مبكر

افتتح إسلام عيسى التسجيل في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 3 دقائق فقط أدرك بامبا هدف التعادل من رأسية.

وفي الدقيقة 36 تقدم زلاكة لفريقه برأسية.

وزاد قندوسي الفارق بعد تسديدة من اللمسة الأولى بعد جملة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 39.

وأهدر فاخري لاكاي فرصة خطيرة بعدما راوغ الحارس ثم سدد خارج المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأنهى بوبو أهداف سيراميكا في الدقيقة 82 بعد عرضية أرضية من زلاكة.

وحصل زلاكة على جائزة رجل المباراة بعدما قاد فريقه للحصول على 3 نقاط هامة.

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