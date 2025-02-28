مدير ميلان: مستقبل ثيو هيرنانديز؟ لا يمكننا أن نخسر لاعبا بالمجان

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

شدد جيفري مونكادا المدير الرياضي لنادي ميلان أن لا يمكن خسارة أي لاعب بالمجان.

وقال مونكادا عبر DAZN: "ثيو هيرنانديز ومايك مينيان؟ لا يمكننا أن نخسر لاعبا بشكل مجاني عندما ينتهي عقده".

وأتم "نحن قريبون جدا من التجديد لكريستيان بوليسيتش و تيجاني ريندرز".

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وينتهي عقد ثيو هيرنانديز ومايك مينيان في صيف 2026.

وخسر ميلان من منافسه بولونيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ولعبت المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بسبب سوء الطقس.

وفاز ميلان في مباراة واحدة فقط في الـ5 مباريات الماضية تحت قيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وخسر ميلان اللقاء الثاني على التوالي وذلك قبل أن ينهزم من تورينو بهدفين مقابل هدف أيضا.

ويبتعد ميلان أكثر عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل ميلان المركز الثامن برصيد 41 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ثيو هيرنانيدز ميلان الدوري الإيطالي مايك مينيان
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