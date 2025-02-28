تشكيل كلاسيكو السعودية - ماركوس يقود الهلال.. وثلاثي في هجوم أهلي جدة

يقود ماركوس ليوناردو هجوم الهلال ضد أهلي جدة في الجولة 23 من الدوري السعودي.

بينما يبدأ إيفان توني في هجوم أهلي جدة ويجاوره الثنائي رياض محرز وجالينو.

ويلتقي الفريقان على ملعب المملكة أرينا في مباراة تبدأ في التاسعة مساءً.

وجاء تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: جواو كانسيلو – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – متعب الحربي

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ملينيكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم – ماركوس ليوناردو – كايو سيزار

فيما جاء تشكيل أهلي جدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي – روجر إيبانز – ميري ديميرال – سعد بالعبيد

الوسط: فرانك كيسي – زياد الجهني – جابري فيجا

الهجوم: رياض محرز – إيفان توني – جالينو

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 51 نقطة فيما يأتي الأهلي خامسا برصيد 44 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بفوز الهلال بنتيجة 2-1 بفضل هدفي ألكسندر ميتروفيتش الغائب اليوم بسبب الإصابة.