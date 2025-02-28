منافس الأهلي - أغلى لاعب في الدوري البرازيلي.. فيتور روكي ينضم لـ بالميراس

أعلن نادي بالميراس البرازيلي ضم فيتور روكي قادما من برشلونة الإسباني.

فيتور روكي النادي : ريال بيتيس بالميراس برشلونة

اللاعب الذي أتم اليوم عامه الـ 20 سيرتدي قميص الأخضر لمدة 5 مواسم.

وانضم مقابل 25.5 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي.

وقال روكي لموقع النادي: "أنا فخور جدا بكوني جزءًا من عائلة بالميراس، كانت أياما متوترة ومليئة بالقلق بالنسبة لي ولأسرتي، ولكن لحسن الحظ، انتهى كل شيء على ما يرام في النهاية، إنه لشرف لي أن أرتدي قميص أعظم بطل في تاريخ البرازيل".

وأضاف "منذ أن بدأت الأخبار تتداول حول إمكانية انتقالي إلى بالميراس، تلقيت عدة رسائل من جماهير النادي، وهذا الود هو الذي صنع كل الفارق. لا أستطيع الانتظار للانضمام إلى زملائي في الفريق والتواجد في الملعب لمساعدة بالميراس".

وقطع ريال بيتيس إعارة روكي وعاد اللاعب لبرشلونة صباح اليوم.

وانضم فيتور روكي إلى ريال بيتيس قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم على سبيل الإعارة.

ولعب فيتور روكي هذا الموسم 33 مباراة مع ريال بيتيس وسجل 7 أهداف.