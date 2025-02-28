منافس الأهلي - أغلى لاعب في الدوري البرازيلي.. فيتور روكي ينضم لـ بالميراس

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 19:44

كتب : FilGoal

فيتوري روكي - بالميراس

أعلن نادي بالميراس البرازيلي ضم فيتور روكي قادما من برشلونة الإسباني.

اللاعب الذي أتم اليوم عامه الـ 20 سيرتدي قميص الأخضر لمدة 5 مواسم.

وانضم مقابل 25.5 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي.

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وقال روكي لموقع النادي: "أنا فخور جدا بكوني جزءًا من عائلة بالميراس، كانت أياما متوترة ومليئة بالقلق بالنسبة لي ولأسرتي، ولكن لحسن الحظ، انتهى كل شيء على ما يرام في النهاية، إنه لشرف لي أن أرتدي قميص أعظم بطل في تاريخ البرازيل".

وأضاف "منذ أن بدأت الأخبار تتداول حول إمكانية انتقالي إلى بالميراس، تلقيت عدة رسائل من جماهير النادي، وهذا الود هو الذي صنع كل الفارق. لا أستطيع الانتظار للانضمام إلى زملائي في الفريق والتواجد في الملعب لمساعدة بالميراس".

وقطع ريال بيتيس إعارة روكي وعاد اللاعب لبرشلونة صباح اليوم.

وانضم فيتور روكي إلى ريال بيتيس قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم على سبيل الإعارة.

ولعب فيتور روكي هذا الموسم 33 مباراة مع ريال بيتيس وسجل 7 أهداف.

وأعلن مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ريال بيتيس انتقال فيتور روكي إلى بالميراس البرازيلي.

وأوضح بيليجريني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني: " ريال بيتيس يبحث عن لاعب على سبيل الإعارة من برشلونة لكسر إعارة فيتور روكي".

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روكي يقضي الموسم الحالي معارا من برشلونة إلى بيتيس مع بند يسمح للنادي الأندلسي بتمديد الإعارة لموسم إضافي.

وشارك روكي في مباراته الأخيرة مع بيتيس كبديل في الفوز على خيتافي يوم الأحد الماضي.

وخسر روكي مكانه الأساسي في بيتيس منذ بداية شهر يناير الماضي بعد تعاقد الفريق مع أنتوني وكوتشو هيرنانديز لتدعيم الهجوم مما جعله يجلس على مقاعد البدلاء بشكل مستمر ولذلك لن يمانع النادي في إنهاء إعارته.

صاحب الـ 19 عاما انضم لبرشلونة في شهر يناير من الموسم الماضي قادما من أتليتكو بارانينسي.

ويعد بالميراس أحد منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية إذ يقع معه في المجموعة الأولى برفقة أيضا إنتر ميامي وبورتو.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب ريال مدريد أمام نظيره بيتيس غدا السبت ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة متصدر الدوري.

فيما يتواجد ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 35 نقطة.

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