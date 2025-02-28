انتهت الدوري المصري - الاتحاد (1)-(3) بيراميدز.. فوز خارج الأرض

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الجولة 16 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 36 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 79: إيمانويل أبيه يقلص الفارق سريعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 77: جووول الثالث.. فيستون ماييلي يسجل الثالث بعد سلسلة تمريرات

ق 61: فادي فردي يسجل هدفا لكن يلغي سريعا بسبب التسلل

ق 59: ماييلي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء كرة تعلو العارضة

ق 56: جووول مصطفى فتحي يسجل من علامة الجزاء ثاني أهداف بيراميدز

ق 55: ركلة جزاء بعد عرقلة محمود متولي لإبراهيم عادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووول أووول.. إبراهيم عادل يسجل بتسديدة قوية تغالط الحارس وتسكن الشباك

ق 9: تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق 5: جووول رمضان صبحي يسجل الأول مستفيدا من تمريرة فيستون ماييلي بعد خطأ كريم الديب

ق 3: فادي فريد يتسلم الكرة ويسدد داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي يحول الكرة لركنية

بداية اللقاء

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري
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