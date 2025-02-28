انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (4)-(1) بتروجت
الجمعة، 28 فبراير 2025 - 18:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.
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انتهت
ق 82: جووول محمد رضا بوبو بعد عرضية أرضية من زلاكة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: إهدار فاخري لاكاي فرصة خطيرة بعدما راوغ الحارس ثم سدد خارج المرمى.
ق 39: أحمد قندوسي بعد تسديدة رائعة من اللمسة الأولى.
ق 36: جووول محمود عبد الحفيظ زلاكة برأسية.
ق 33: رأسية من إسماعيل بامبا تصدى لها محمد بسام ببراعة.
ق 11: جووول إسماعيل بامبا من رأسية.
ق 8: جووول إسلام عيسى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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