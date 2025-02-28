انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (4)-(1) بتروجت

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

عبد الله مجدي - سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 82: جووول محمد رضا بوبو بعد عرضية أرضية من زلاكة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: إهدار فاخري لاكاي فرصة خطيرة بعدما راوغ الحارس ثم سدد خارج المرمى.

ق 39: أحمد قندوسي بعد تسديدة رائعة من اللمسة الأولى.

ق 36: جووول محمود عبد الحفيظ زلاكة برأسية.

ق 33: رأسية من إسماعيل بامبا تصدى لها محمد بسام ببراعة.

ق 11: جووول إسماعيل بامبا من رأسية.

ق 8: جووول إسلام عيسى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري بتروجت
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