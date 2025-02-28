مؤتمر أموريم: رأيي أهم من كين في برونو.. والفريق يعاني من هذه المشكلة

رد روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على روي كين أسطورة النادي وانتقاداته لـ برونو فيرنانديز.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "يعاني أليخاندرو جارناتشو من كدمة لكن من المتوقع أن يلعب ضد فولام".

وأضاف "انتقاد روي كين لبرونو فيرنانديز؟ لدي رأي مختلف، برونو مهم حقا بالنسبة لي، يلعب بشكل جيد في ظروف صعبة، يريد دائما أن يتحمل المسؤولية، أعتقد أن رأيي أكثر أهمية من كين لأنني المدرب".

وأكمل "باتريك دورجو سيكون لاعبا مهما للغاية، لكنه محبط وحزين من البطاقة الحمراء التي تلقاها ضد إبسويتش".

وتابع "نحن بحاجة إلى بيع لاعبين قبل إبرام بعض الصفقات في الصيف".

وواصل: "أندري أونانا تصدى لكرات صعبة وأنقذنا، لكن أحيانا يعاني من بعض المشاكل، لكن هذا أمر طبيعي، أكثر من لاعب في الفريق لديه نفس المشكلة في الاستمرارية".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا دعم أونانا، نحن بحاجة إلى نسيان الماضي والاستعداد للمستقبل".

وانتصر مانشستر يونايتد على خصمه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الدور الماضي.