النني "القائد" أهدر ركلة جزاء.. الجزيرة ينتصر بصعوبة على دبا الحصن

انتصر الجزيرة على دبا الحصن في الجولة 18 من الدوري الإماراتي بهدف دون رد.

النني ارتدى شارة قيادة الجزيرة للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم.

وأهدر النني ركلة جزاء في الدقيقة 69 تحصل عليها نبيل فقير من أجل تسجيل أولى أهداف اللقاء.

وتعد تلك أول ركلة جزاء يهدرها النني في مسيرته الاحترافية.

فسبق له تسجيل 3 أهداف من 3 ركلات جزاء بنسبة 100%، الأولى أمام الزمالك مع المقاولون العرب في موسم 2010-11.

والثانية مع بشكتاش ضد جنتشيلر بيرجلي التركي في موسم 2019-20، والثالثة هذا الموسم ضد دبا الحصن في الدور الأول من الدوري الإماراتي.

وتصدى سهيل عبد الله لركلة النني مهدرا عليه فرصة التقدم للجزيرة.

وتحصل الجزيرة على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء سجلها فينيسيوس ميلو في الدقيقة 90+5.

في الدقيقة 90+5 .. فينيسيوس ميلو يسجل هدف المباراة الأول من ركلة جزاء ⚽️ الجزيرة 1-0 دبا الحصن#الجزيرة_دبا_الحصن 🌟#دوري_أدنوك_للمحترفين 🇦🇪#أبوظبي_الرياضية 1 📺 pic.twitter.com/hhrglUbyIY — ADSportsTV (@ADSportsTV) February 28, 2025

وارتقى الجزيرة للمركز الرابع برصيد 30 نقطة بفارق 14 نقطة عن شباب الأهلي دبي المتصدر.

فيما يحتل دبا الحصن المركز الثالث عشر -قبل الأخير- برصيد 10 نقاط.