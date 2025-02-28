بثلاثية.. غزل المحلة يرتقي في ترتيب الدوري على حساب إنبي

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

انتصر غزل المحلة على إنبي بنتيجة 3-0 في الجولة 16 من الدوري المصري.

سجل أهداف الغزل: محمد علي بن حمودة وعبده يحيى وأحمد فوزي.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة لـ 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وحقق زعيم الفلاحين الفوز الثالث له من 5 مباريات تحت قيادة نيكوديموس بابافسيليو.

فيما توقف رصيد إنبي عند 12 نقطة في المركز الـ 17 قبل الأخير.

ولم يخسر غزل المحلة من إنبي على ملعبه في الدوري المصري منذ 2013، إذ تعادل في 2 وفاز في 4 مباريات.

وصف المباراة

تقدم زعيم الفلاحين في الدقيقة 20 عن طريق محمد علي بن حمودة بعدما حوّل عرضية بلمسة بالكعب في الشباك.

ورفع الدولي التونسي رصيده لـ 6 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم بفارق 3 أهداف عن إمام عاشور متصدر ترتيب الهدافين.

وفي الدقيقة 45 أهدر محمد أشرف بغرابة فرصة إضافة الهدف الثاني من انفراد ضائع.

وعزز عبده يحيى تقدم غزل المحلة بالهدف الثاني بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني وقبل 10 دقائق على النهاية وقّع أحمد فوزي على ثالث أهداف غزل المحلة بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء.

وتحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسدد أحمد نادر حواش ركلة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لعامر عامر ليهدر فرصة تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

غزل المحلة الدوري المصري إنبي
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