التشكيل – ثلاثي في هجوم الاتحاد السكندري.. ورمضان صبحي أساسي مع بيراميدز

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لـ الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيراميدز.

ويواجه الاتحاد السكندري خصمه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتواجد ثلاثي هجومي وهم فادي فريد وشكري نجيب وسمير فكري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – أحمد أيمن – مؤمن شريف

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: فادي فريد - شكري نجيب – سمير فكري

وعلى الجانب الآخر أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه الأساسي.

ودفع المدرب الكرواتي بـ رمضان صبحي بشكل أساسي.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – إبراهيم عادل

الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي – مصطفى فتحي

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 36 نقطة.