مؤتمر جوارديولا: هالاند تعافى من الإصابة.. واللاعبون الكبار مستمرون معنا باستثناء دي بروين

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عودة إيرلينج هالاند من الإصابة، وموقف اللاعبين الكبار في الفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بليموث في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "هالاند تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة".

وأضاف "أوسكار بوب تدرب في اليومين الماضيين ونأمل أن يتمكن من مساعدتنا في الجزء الأخير من الموسم".

وأكمل "وصف بليموث بغير المعروف ليس صحيحا، فريق تغلب على ليفربول الذي يعتبر الأفضل في إنجلترا الموسم الحالي، ولم يخسر في برينتفورد أيضا لذلك الوصف خاطئ".

وشدد "هناك لاعبون تزيد أعمارهم عن 30 عاما، لكنهم جزء من مستقبل النادي، باستثناء كيفن دي بروين الذي سيقرر مستقبله بالإضافة إلى النادي أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "أتوقع أن يستمر معنا، الموسم المقبل سيكون به مباريات كثيرة".

وكان مانشستر سيتي قد انتصر على ليتون أوريينت بهدفين لهدف في الدور الماضي من البطولة.