مؤتمر جوارديولا: هالاند تعافى من الإصابة.. واللاعبون الكبار مستمرون معنا باستثناء دي بروين

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عودة إيرلينج هالاند من الإصابة، وموقف اللاعبين الكبار في الفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بليموث في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "هالاند تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة".

أخبار متعلقة:
"سأغير اسمي".. نيمار يكشف كواليس عرض جوارديولا منتصف الليل جوارديولا يتحدث عن أداء مرموش ويسهب في الإشادة بفريقه بعد إسقاط توتنام مؤتمر جوارديولا عن تأثير مرموش وخوسانوف.. وموقف هالاند أمام توتنام جوارديولا: صلاح دافع ضدنا أكثر من المباريات السابقة

وأضاف "أوسكار بوب تدرب في اليومين الماضيين ونأمل أن يتمكن من مساعدتنا في الجزء الأخير من الموسم".

وأكمل "وصف بليموث بغير المعروف ليس صحيحا، فريق تغلب على ليفربول الذي يعتبر الأفضل في إنجلترا الموسم الحالي، ولم يخسر في برينتفورد أيضا لذلك الوصف خاطئ".

وشدد "هناك لاعبون تزيد أعمارهم عن 30 عاما، لكنهم جزء من مستقبل النادي، باستثناء كيفن دي بروين الذي سيقرر مستقبله بالإضافة إلى النادي أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "أتوقع أن يستمر معنا، الموسم المقبل سيكون به مباريات كثيرة".

وكان مانشستر سيتي قد انتصر على ليتون أوريينت بهدفين لهدف في الدور الماضي من البطولة.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي دي بروين هالاند
نرشح لكم
مدير ميلان: مستقبل ثيو هيرنانديز؟ لا يمكننا أن نخسر لاعبا بالمجان مؤتمر أموريم: رأيي أهم من كين في برونو.. والفريق يعاني من هذه المشكلة منافس الأهلي - تمهيدا لانتقاله إلى بالميراس.. ريال بيتيس يعلن قطع إعارة فيتور روكي قائمة ريال مدريد - عودة كورتوا ومبابي.. واستمرار غياب فالفيردي أمام بيتيس سكاي: عرضان رسميان لـ كيميتش أحدهما من أرسنال.. وغضب مسؤولي بايرن ميونيخ "سأغير اسمي".. نيمار يكشف كواليس عرض جوارديولا منتصف الليل لاعب عربي.. تقرير: ميلان يحدد بديل ثيو هيرنانديز مدرب بلجيكا يعلن عودة كورتوا لقائمة المنتخب
أخر الأخبار
مدير ميلان: مستقبل ثيو هيرنانديز؟ لا يمكننا أن نخسر لاعبا بالمجان 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كلاسيكو السعودية - ماركوس يقود الهلال.. وثلاثي في هجوم أهلي جدة 32 دقيقة | سعودي في الجول
منافس الأهلي - أغلى لاعب في الدوري البرازيلي.. فيتور روكي ينضم لـ بالميراس ساعة | أمريكا
ميسي: فكرت دائما في الانتقال لـ أمريكا.. وهذا هدفي في الدوري ساعة | أمريكا
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(3) بيراميدز.. جووول تقليص الفارق ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (4)-(1) بتروجت.. جووول بوبو 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أموريم: رأيي أهم من كين في برونو.. والفريق يعاني من هذه المشكلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
النني "القائد" أهدر ركلة جزاء.. الجزيرة ينتصر بصعوبة على دبا الحصن 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين