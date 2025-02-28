ريكوبا سود أمريكانا - راسينج الأرجنتيني يتوج باللقب على حساب بوتافوجو

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 17:01

كتب : FilGoal

راسينج كلوب - ريكوبا سود أمريكانا

حقق نادي راسينج كلوب الأرجنتيني لقب بطولة ريكوبا سود أمريكانا 2025 (كأس السوبر القاري) بالفوز 4-0 في مجموع المباراتين على بوتافوجو البرازيلي.

وخاض بوتافوجو المباراة كونه بطلا لكوبا ليبرتادوريس، فيما شارك راسينج كبطل كوبا سود أمريكانا.

وسجل مارسيلو زارتشو وبرونو زوكوليني هدفي راسينج في البرازيل في الدقيقتين 50 و69.

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وكان لقاء الذهاب في الأرجنتين قد انتهى بفوز راسينج بثنائية سجلها لوسيانو فييتو وأدريان مارتينيز.

وأصبح دييجو ميليتو رئيس النادي أول من يتوج بالألقاب مع راسينج في 3 مواقع مختلفة، إذ فاز بالألقاب مع النادي كلاعب ومدير رياضي ورئيس نادي.

وبات راسينج سابع فريق يتوج بالألقاب القارية الثلاث: كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا وريكوبا سود أمريكانا.

ويعيش بوتافوجو بداية سلبية لعام 2025 عكس ما حدث في نهاية 2024.

الفريق فاز الموسم الماضي بلقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

وفي الموسم الجاري خسر ألقاب كأس السوبر البرازيلي والقاري وودع مبكرا من منافسات بطولة ولاية ساو باولو.

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