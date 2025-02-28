رحلة استغرقت 19 ساعة.. منتخب المحليين يصل بلومفونتين تحضيرا لمواجهة جنوب إفريقيا

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 16:39

كتب : بسام أبو بكر

وائل رياض

وصلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، مدينة بلومفونتين التي تستضيف مباراة المنتخب مع نظيره الجنوب إفريقي.

ويلعب منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيت يوم الأحد المقبل في المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

واستغرقت الرحلة قرابة الـ 19 ساعة ما بين الطيران الي العاصمة جوهانسبرج ، بالإضافة إلى أكثر من 7 ساعات بالحافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بلومفونتين التي تستضيف اللقاء.

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وحرص الجهاز الفني بقيادة وائل رياض علي اجراء مران بمجرد الوصول على الملعب الذي تقام عليه المبارة ، وتضم البعثة 21 لاعبا.

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وتُقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين في تمام الخامسة عصر الأحد المقبل.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات.

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منتخب مصر للمحليين وائل رياض
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