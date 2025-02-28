منافس الأهلي - تمهيدا لانتقاله إلى بالميراس.. ريال بيتيس يعلن قطع إعارة فيتور روكي

أعلن نادي ريال بيتيس اتفاقه مع برشلونة على إنهاء إعارة مهاجمه البرازيلي فيتور روكي.

وانضم فيتور روكي إلى ريال بيتيس قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم على سبيل الإعارة.

ولعب فيتور روكي هذا الموسم 33 مباراة مع ريال بيتيس وسجل 7 أهداف.

وبعث ريال بيتيس رسالة عبر موقعه الرسمي: "يشكر النادي فيتور روكي على خدماته ويتمنى له التوفيق في تحدياته المهنية المقبلة."

وأعلن مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ريال بيتيس انتقال فيتور روكي إلى بالميراس البرازيلي.

وأوضح بيليجريني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني: " ريال بيتيس يبحث عن لاعب على سبيل الإعارة من برشلونة لكسر إعارة فيتور روكي".

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن ريال بيتيس وافق على قطع الإعارة مقابل الحصول على نسبة أعلى من حقوق عبد الصمد الزلزولي، الذي انتقل إليه من برشلونة.

على الجانب الآخر سيتلقى برشلونة 25 مليون يورو وإضافات تقدر بـ 5 ملايين ونسبة من إعادة البيع.

وسيوقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات مع بالميراس.

روكي يقضي الموسم الحالي معارا من برشلونة إلى بيتيس مع بند يسمح للنادي الأندلسي بتمديد الإعارة لموسم إضافي.

وشارك روكي في مباراته الأخيرة مع بيتيس كبديل في الفوز على خيتافي يوم الأحد الماضي.

وخسر روكي مكانه الأساسي في بيتيس منذ بداية شهر يناير الماضي بعد تعاقد الفريق مع أنتوني وكوتشو هيرنانديز لتدعيم الهجوم مما جعله يجلس على مقاعد البدلاء بشكل مستمر ولذلك لن يمانع النادي في إنهاء إعارته.

وسينضم روكي لبالميراس مقابل 25 مليون يورو يتم دفعها قبل 30 يونيو المقبل مع احتفاظ برشلونة بنسبة 20% من إعادة البيع المستقبلي.

صاحب الـ 19 عاما انضم لبرشلونة في شهر يناير من الموسم الماضي قادما من أتليتكو بارانينسي.

ويعد بالميراس أحد منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية إذ يقع معه في المجموعة الأولى برفقة أيضا إنتر ميامي وبورتو.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب ريال مدريد أمام نظيره بيتيس غدا السبت ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة متصدر الدوري.

فيما يتواجد ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 35 نقطة.