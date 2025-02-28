انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (3)-(0) إنبي.. فوز كبير

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة أمام إنبي في الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل المحلة المركز الـ15 برصيد 14 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة، قبل جولتين من نهاية الدور الأول.

وفقد الفريقان فرصتهما في التأهل ضمن المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب، وسيتواجدان في المجموعة الثانية للهروب من الهبوط.

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انتهت

ق 80: جووول الثااالث.. أحمد فوزي يعزز التقدم بالهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة 2-0.

ق 45+2: جوووول الهدف الثاني لغزل المحلة عن طريق عبده يحيى بتسديدة قوية تسكن شباك إنبي.

ق 45: انفراد ضائع من محمد أشرف بنشرقي لاعب المحلة ليسدد الكرة بجوار القائم.

ق 20: جووول الأول لغزل المحلة عن طريق محمد علي بن حمودة بالكعب في شباك إنبي.

ق 12: أول فرصة حقيقية لغزل المحلة بعد عرضية من عبده يحيى لعبها محمد علي بن حموده رأسية مرت بجوار القائم.

بداية المباراة