قائمة ريال مدريد - عودة كورتوا ومبابي.. واستمرار غياب فالفيردي أمام بيتيس

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - مبابي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد القائمة التي ستلعب أمام ريال بيتيس المقبلة، في الأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة كيليان مبابي لقائمة الملكي بعد غيابه عن مواجهة سوسيداد الأخيرة في الكأس بعد إجرائه لخلع ضرس العقل

كما عاد تيبو كورتوا مجددا لقائمة الفريق بعد حصوله على راحة أمام سوسيداد، فيما استمر غياب فالفيردي بسبب مشاكل في العضلة الضامة.

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ويغيب داني سيبايوس بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ريال سوسيداد في الكأس.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران

الدفاع: ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أورلين تشاوميني - أردا جولر - شيما أندريس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيما دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 35 نقطة.

ريال بيتيس ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا
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